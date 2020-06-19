محمد أنور عن التصوير قبل "كورونا": "كان الواحد وشه بيتكشف على الغريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد أنور، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بـ"تويتر"، صورة له كان قد التقطها قبل أزمة كورونا.

وكتب "أنور"، معلقًا على الصورة بطريقته الكوميدية: "أيام ما كان الواحد وشه ممكن يتكشف على الغريب عادي، جمعة مباركة وربنا يرفع عنا البلاء إن شاء الله".

وظهر أنور كضيف شرف في مسلسل "عمر ودياب"، الذي عرض في رمضان المنقضي وشارك في بطولته مصطفى خاطر وعلي ربيع، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.