عمر السعيد ناعيا "ماما سناء": "كانت ست عسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نعى الفنان عمر السعيد، "اليوتيوبر" الشهيرة ماما سناء، التي رحلت عن عمر 61 عامًا، وأعلن وفاتها أمس الخميس، نجلها محمد شاكر الشهير بـ"حمو".

ونشر السعيد، فيديو لها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يرحمها على قد ضحكتها الحلوة.. الله يرحمها، كانت ست عسل".

ماما سناء كانت تظهر بصحبة ابنها خلال أكثر من فيديو بطريقة كوميدية، وكان فيديو يحمل عنوان "التلات كوبيات وتحتيها المية جنيه"، وراء شهرتها، إذ تجاوز 90 مليون مشاهدة على فيسبوك.