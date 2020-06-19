محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نعى الفنان عمر السعيد، "اليوتيوبر" الشهيرة ماما سناء، التي رحلت عن عمر 61 عامًا، وأعلن وفاتها أمس الخميس، نجلها محمد شاكر الشهير بـ"حمو".
ونشر السعيد، فيديو لها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يرحمها على قد ضحكتها الحلوة.. الله يرحمها، كانت ست عسل".
ماما سناء كانت تظهر بصحبة ابنها خلال أكثر من فيديو بطريقة كوميدية، وكان فيديو يحمل عنوان "التلات كوبيات وتحتيها المية جنيه"، وراء شهرتها، إذ تجاوز 90 مليون مشاهدة على فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد ناعيا "ماما سناء": "كانت ست عسل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.