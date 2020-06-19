سيمون عن حلقة حلا شيحة مع "الإبراشي": "كانت جميلة وصادقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشفت الفنانة سيمون، عن رأيها في لقاء الفنانة حلا شيحة مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى.
ونشرت سيمون، صورة لحلا، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الفنانة حلا شيحة إمبارح مع الإعلامي وائل الابراشي.. كانت جميلة وصادقة ومريحة جدا.. على الفضائية المصرية".
وكانت حلا شيحة، قالت خلال الحلقة، إنها ابتعدت عن الفن لمدة ١١ عاما، وعند عودتها في مسلسل زلزال كانت تشعر بالخوف والرعب، وعن علاقتها بطليقها قالت: "علاقتي بطليقى جيدة واتفقنا أن أهم شيء هو نفسية أبنائنا، فقد اكتشفت أن المشكلة ليست في انفصال الأم والأب ولكن المشكلة الحقيقية كيف سيتعاملان بعد الانفصال" .
يذكر أن حلا شيحة شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" أمام الفنانة يسرا وبيومي فؤاد وعبير صبري وسلوى عثمان وخالد سرحان.
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