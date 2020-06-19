"أكرموا من تحبون".. سيرين عبدالنور توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة سيرين عبدالنور، على توجيه نصيحة ورسالة إلى متابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت سيرين، صورا لها، وعلقت: "أكرموا من تحبون بكلمات جميلة.. وأفعال أجمل، أرواحنا خُلقت لفترة من الزمن وسترحل.. ابتسموا وتناسوا أوجاعكم، فهي دنيا لا جنة".
يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور، مسلسل "الديفا" بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس، وعدد كبير من الفنانين العرب. وشاركت في رمضان المنقضي ببرنامج "سهرانين معاكم بالبيت "وقدمه معها الفنان أحمد فهمي، وتستكمل تصوير مسلسلها "دانتيل" الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي.
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