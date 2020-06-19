سوزان نجم الدين لجمهورها: "اشتقتلكن كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اشتقتلكن كتير".

وكتبت "سوزان"، على الصورة موجهة حديثها لجمهورها: "مساكن حبايبي، اشتقتلكن كتير واشتقت للعجقة والناس والجمعات الحلوة والمهرجانات والسفر والشغل والتصوير".

وتابعت: "الحمدلله على كل شي وإن شالله نكون تعلمنا دروس جديدة بالحياة نستفيد منها لقدام، بحبكن كتير".

وكان آخر أعمال سوزان نجم الدين مسلسل "ابن أصول" الذي عرض في رمضان 2019، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة حمادة هلال.

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