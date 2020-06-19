"بفتخر بصحبتنا".. أصالة توجه رسالة لـ"بلقيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة أصالة نصري، على توجيه رسالة إلى الفنانة بلقيس فتحي، عبر حسابها على تويتر.
وكتبت أصالة، قائلة: "منّ أحلى وأطيب وأرقى البنات.. بلقيستي.. وأنا بفتخر بصحبتنا".
جاء ذلك ردا، على فيديو لـ"بلقيس" عبر السوشيال ميديا، قالت فيه: "أصالة دعمتني من بداياتي، لو كنت بمكان لوحدي بتمنى تكون معي أصالة.. وانا بحبها جدا لله فالله.. وبحس فيها وقت متكون فرحانة أو زعلانة".
يذكر أن أصالة، طرحت مؤخرا أغنية "جيتني مكسور" وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.
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