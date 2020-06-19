عمر السعيد لـ"الخليج 365": "ليه لأ تجربة مهمة.. وعلاقتي بأمينة خليل بدأت من الجامعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعرب الفنان عمر السعيد، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن شخصيته التي يقدمها في مسلسل "ليه لأ"، قائلا: "أنا مبسوط أوي بردود الفعل على العمل، والمسلسل عامل حالة جدل لطيفة، والستات انقسموا فيه منهم مع الأم، وجزء شايفين إن بيتم قهرهم، كلها ردود أفعال حلوة جدا".

وقال السعيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ليه لأ.. تجربة مهمة والواحد على قد ما يقدر بيحاول يعمل حاجات تاخده خطوات لقدام، وأسوأ الظروف لو مخدتهوش لقدام مترجعهوش لورا.. والمسلسل ده خدني خطوة لقدام، والحمد لله الواحد بيحاول يجتهد في أي عمل بيقدمه".

وعن كواليس العمل مع أبطال المسلسل، قال: "أمينة خليل.. صاحبتي وإحنا دفعة واحدة من أيام الجامعة وعلاقتنا ببعض صحاب، أما هاني عادل فأعرفه من زمان.. وناردين اتبسطت أوي بالعمل معاها لأني أول مرة أتعرف عليها، وجوري بكر اتبسطت جدا بالشغل معاها".

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وأضاف: "شيرين رضا.. طول عمري أعرفها وعلاقتي بيها كانت هاي.. باي، كنت بقابلها في عزومات وخروجات ومهرجانات، ولكن لما اتعرفت عليها لقيتها ست لطيفة جدا، بينما هالة صدقي فنجمة كبيرة وعمري ما كنت قابلتها قبل كدا وكنت مبسوط إني شفتها واتعرفت عليها في المسلسل".

وأنهى حديثه، قائلا: "اتبسطت بالعمل كله وكل الفنانين المشاركين فيه، وكواليسه كانت هادية جدا، وناس رايحة تشتغل، مش رايحة تجيب في سيرة بعض، ولا حد بيتكلم عن حد.. وده كان ألطف حاجة".

مسلسل" ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

ويعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.