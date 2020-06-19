مصطفى درويش ينشر أخر صورة التقطها قبل إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان مصطفى دوريش، متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة جديدة له.

وكتب درويش في تعليقه عليها، موضحًا أنها أخر صورة التقطها، قبل أن يعرف إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا "أخر صورة قبل ما يصيبني مرض كورونا ربنا الشافي المعافي بإذن الله".

جدير بالذكر أن مصطفى درويش شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسلي "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، و"بـ100 وش" مع الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم.