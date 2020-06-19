تراند اليوم : تدهور حالة مطربة مصرية مصابة بكورونا: "الفيروس دخل على الرئتين"

أعلنت المطربة المصرية رحمة، أن حالتها الصحية في تدهور، منذ إصابتها بفيروس كورنا المستجد الذي أثر على الرئتين وضربات القلب.

وكتب عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي.

وأضافت: "روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانة جدا، ولله الحمد قالي الفيروس نزل على الرئتين، كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي، غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".

وكانت رحمة أعلنت قبل أسبوعين إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أن شعرت هي وأختها بارتفاع في درجة الحرارة ثاني أيام عيد الفطر.

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وأضافت، أنها تعاني من جميع أعراض الفيروس من آلام في العظام والعضلات، وجفاف الحلق، وعدم القدرة على شرب المياه.

وأشارت إلى أنها تشعر بزيادة ضربات القلب والنهجان أثناء جلوسها في مكانها، إضافة إلى حرقان في الشعب الهوائية، وألم في الحلق دون وجود التهاب.

ولفتت إلى تأكد إصابتها هي واثنين من أخوتها بـ«كوفيد - 19» بعد إجراء تحليل الدم والأشعة المقطعية. كما ظهرت الأعراض على والدتها وأختها الصغيرة، وفق قولها.