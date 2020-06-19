تراند اليوم : صافيناز تثير الجدل بصور جريئة مع باسم سمرة على شاطئ البحر



أثارت الراقصة صافينار، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صور وصفوها بالجريئة رفقة الفنان المصري باسم سمرة، وعدد من أصدقائهما، أثناء تمضيتهما إجازتهما الصيفية في العين السخنة.

ونشرت صافيناز الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت رفقة باسم سمرة وأصدقائها وفتاة أخرى بملابس البحر.

وتستعد صافيناز حالياً لتقديم عدد من الحفلات، ومن المتوقع أيضاً أن تصوّر عملاً سينمائياً جديداً في الفترة المقبلة.

أما باسم سمرة فقد شارك في فيلم "دماغ شيطان"، من بطولة رانيا يوسف، وليد فواز، سلوى خطاب.