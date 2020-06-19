تراند اليوم : بعد صدمة المسحة الثالثة.. رئة رجاء الجداوي وراء استمرارها بالعناية المركزة

كشفت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عن سر استمرار وجود الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، في غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس " كورونا " المستجد.

وأوضحت حسب اليوم السابع، أنه بحكم قربها من رجاء الجداوي، وتواصلها الدائم معها في أيامها الأولى في المستشفى، فإن تواجدها في العناية المركزة حتى تلك اللحظة هو أن رئتها في حاجة إلى استعادة عملها وتنفسها بشكل طبيعي لكي تتمكن من مغادرة الغرفة.

وأضافت بأن الأطباء في المستشفى لا يرغبون في تطور الأمور أكثر من ذلك بوضع الفنانة على جهاز التنفس الصناعي.

وأكدت بوسي شلبي أن رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في شهر رمضان، من بطولة دينا الشربيني، وليس من عزاء رجل الأعمال السعودي، الشيخ صالح كامل، موضحة أن كل من حضروه لم يصبوا بأي عدوى.

وتأتي تصريحات بوسي شلبي بعد أن كشف الأطباء المعالجين لرجاء الجداوي عن "إيجابية" المسحة الثالثة التي أجرتها رجاء الجداوي، اليوم الجمعة، للتأكد من شفائها من فيروس "كورونا" المستجد أم لا.

وأضافت أن الفنانة ما زالت محتجزة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأوكسجين في الدم، مشيرة إلى أن الفنانة تم حقنها بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه مستقرة.

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ويوم الجمعة الماضي، أعلن مصدر طبي بالمستشفى أن الفنانة المصرية الكبيرة أجرت ثاني تحليل للتأكد من سلبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، لتظهر النتيجة إيجابية، واستمرار وجود الفيروس في جسمها.

يُذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

ودخلت مستشفى العزل في الإسماعيلية ليلة عيد الفطر وما زالت ترقد فيه حتى اليوم.