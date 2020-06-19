تراند اليوم : موقع أمريكي يفجر مفاجأة: حمو بيكا "نمبر وان" في إفريقيا



نشر موقع بيلبورد Billboard الأميركي، ترتيب المطربين المتصدرين على موقع "يوتيوب" في إفريقيا، حيث تصدر المطرب المصري الشعبي حمو بيكا القائمة، من ناحية الانتشار العالمي ونسبة المشاهدات بالنسبة للفنانين الأفارقة، بأكثر من 1.14 بليون مشاهدة، متفوقاً على الفنان المغربي سعد لمجرد الذي احتل المرتبة الثانية بنسبة مشاهدة 868.16 مليون.

كما تفوق حمو بيكا على الفنان المصري عمرو دياب الذي احتل المرتبة الرابعة، وجاء مواطنه الفنان محمد رمضان بالمرتبة الخامسة، بحسب قائمة موقع بيلبورد Billboard الأميركي.

وضمن هذا التصنيف، إحتلت الفنانة اللبنانية إليسا المرتبة الاولى للفنانين الغير أفارقة وتفوقت على الفنان الأمريكي جاستن بيبر الذي احتل المرتبة العاشرة ويلي ايليش وبيونسيه وشاكيرا بأكثر من 225.6 مليون مشاهدة.





