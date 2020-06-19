بعد وفاة مدير أعماله.. محمد عز يوجه رسالة لجمهوره

وجه الفنان محمد عز، رسالة لكل من حرص على مواساته بعد وفاة مدير أعماله مينا نور أثناء إجراءه لعملية جراحية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "عز" عبر صفحته قائلا : "نتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لكل من واسانا وقدم واجب العزاء ربنا يجزيكم كل خير ويحفظكم جميعا من كل سوء وشر.. وشكر الله سعيكم".
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ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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