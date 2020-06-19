فيديو.. روح العشق لحسين الجسمي تسجل أكثر من 150 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

حقق الفنان حسين الجسمي بأغنيته الرومانسية الجديدة "روح العشق" أكثر من 150 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:العُلا ألحان وغناء حسين الجسمي توزيع: زيد عادل

يذكر أن آخر إصدارات حسين الغنائية كانت من خلال أغنية "سنة الحياة" التي حققت أكثر من 9 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتم عرضها في رمضان لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.