سيمون تعلق على الظهور الإعلامي لـ حلا شيحا

وجهت الفنانة سيمون رسالة إيجابية لـ حلا شيحا بعد طهورها في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
كتبت سيمون عن الحلقة قائلة:"الفنانة حلا شيحا امبارح معالاعلامي وائل الابراشي ةكانت جميلة وصادقة ومريحة جداً على الفضائية المصرية".
يذكر أن حلا قد خرجت لجمهورها مساء أمس في أول ظهور إعلامي لها مساء أمس، بعدمسلسلها الرمضاني "خيانة عهد" في برنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى، المسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد .
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