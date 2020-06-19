حسن وحسين هيكل يطرحان اغنية "مظابيط" على طريقة الفيديو كليب

يطرح كلا من المطربان حسن وحسين هيكل المعروفين بفريق " hekal twins" أغنية " مظابيط" علي طريقة الفيديو كليب بعد تحقيق الاغنية ملايين المشاهدات علي شبكات التواصل الاجتماعي، وحققت رواجا شعبيا غير مسبوق قبل تصويرها علي طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرح الاغنية علي القنوات

الفضائية والمنصات الإلكترونية في منتصف الأسبوع القادم.

الاغنية من كلمات الشاعر: أمير شيكو وألحان: أحمد بيشو ويذكر أن تم تكريمهما في مهرجان " أخر موضة " لتميزهما وحصلوا علي جائزة التميز والابداع عن هذه الأغنية في شهر

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مارس الماضي قبل جائحة كورونا مباشرة.

كما شاركا الثنائي في حملة تبرع بالدم بالأقصر مع الدكتور محمد البغدادي، وعدد غفير من نجوم الفن وأهالي محافظة الأقصر.

وقد حققا نجاحا ملموسا في مشاركتهما مع الفنان أحمد صيام والفنانة احلام الجريتلي في فيلم "جلوبال" الذي طرح منذ فترة علي المنصات الإلكترونية وقنوات اليوتيوب، ومن المقرر انضمامهم الي فيلم سينمائي سيتم الإعلان عنه قريبا.