ستاشر.. أول فيلم مصري في مسابقة كان للأفلام القصيرة

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الفيلم المصري "ستاشر I am afraid to forget your face" للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان للافلام القصيرة وبذلك يكون هذا الفيلم هو أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة .



الفيلم من إنتاج فيج ليف ستوديوز وقام بإنتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي وشارك في الإنتاج كل من أحمد زيان ومهاب شهاب بالإضافة للمنتج

الفرنسي مارتن جيروم.



يقول المنتج مارك لطفي إن سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة و من خلال تكويناته، فحكى قصة مركبة بتلقائية وبساطة وأظن أنه سيكون من أهم المخرجين في مصر قريبًا، وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم.



ووصف مارك شراكته مع محمد تيمور بأنها شراكة جديدة و مهمة ستثمر عن أفلام و مشاريع

أخرى قريبًا وهو سعيد أن تيمور قاد المشروع ببراعة.



و أما عن شريكه المستمر أحمد زيان فهو كالعادة قاسم مشترك في كل النجاحات.



ويقول المنتج محمد تيمور إن مخرج الفيلم سامح علاء تجمعه به صداقة طويلة وهو يؤمن أنه موهبة مميزة جدًا وأنه يقدم سينما مختلفة لهذا أقدم على إنتاج هذا الفيلم.



والجدير بالذكر أن فيج ليف ستوديوز يمثل مصر في فعاليات كان المختلفة بفيلمين هما ستاشر في مسابقة الأفلام القصيرة وسعاد الذي يشارك في الاختيارات الرسمية لكان للمخرجة آيتن أمين والذي ينتجه كل من سامح عواض ودرة بوشوشة و مارك لطفي ومحمد حفظي.