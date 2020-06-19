احتفلت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية World Music Award بحصول الفنان محمد رمضان على الدرع الماسي للـ"يوتيوب"، وذك عبر موقع التواصل الغجتماعي الشهير "فيسبوك".
تحدثت الصفحة عن حصول رمضان بالدرع الماسي قائلة:"محمد رمضان اصبح ملك يوتيوب في الشرق الأوسط
وعلقت على آخر إصداراته الغنائية قائلة:"طرح الأغنية المصورة"كورونا فيروس" والذي وصل إلى أبرزالإصدارت في 14 دولة عربية وأوروبية على يوتيوب، لديه أربعة مقاطع فيديو موسيقية في قائمة "أفضل 50 مقطع فيديو موسيقي للفنانين العرب" على موقع يوتيوب، فاز رمضان بجوائز موسيقية مثل جائزة المشجعين الأفارقة المفضلة في 2019، تهانينا لرمضان على الدرع الماسي ، ونتمنى له استمرار نجاح بغير حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصوله على الدرع الماسي لليوتيوب.. محمد رمضان يتصدر صفحة World Music Award لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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