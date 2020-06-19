راندا البحيري عن تريند تحويل الصور: ياختي كميلة

علقت الفنانة راندا البحيري على تريند تحويل الصور المنتشر حاليا على السوشيال ميديا، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت راندا عبر صفحتها مازحه قائلة : "هو أنتو من كام يوم كلكم ضد المثلية الجنسية ونازلين شتايم في الميتين والصاحيين والنهاردة كلكم منزلين صوركم وأنتو مسبسبين شعوركم وحاطين روچ أحمر ياختي كميلة". منزلين صوركم وأنتو مسبسبين شعوركم وحاطين روچ أحمر ياختي كميلة". شاهد وتفاعل جمهور الفنانة راندا البحيري مع المنشور معبرين عن اتفاقهم معها ومتمنين لها دوام النجاح والتوفيق في حياتها الفنية والشخصية.

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