طالبت الفنانة أيتن عامر من جمهورها الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي بالشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". "إنستجرام". وكتبت أيتن عبر حسابها قائلة : "من فضلكوا ادعوا لمدام رجاء الجداوي أن ربنا يشفيها ويعافيها ويعفو عنها ويعدى الأزمة دى على خير". دى على خير". وتفاعل جمهور الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مع المنشور متمنين لها الشفاء العاجل والعافية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر تطالب جمهورها بالدعاء لرجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.