طلال سلامة يتعاون مع الشاعر الغنائي نهار فى أجدد أغانيه

يستعد الفنان والمطرب السعودى طلال سلامة، لطرح أجدد أغانية من الأعمال العاطفيه قريبا، وذلك بالتعاون مع الشاعر الغنائي المتميز والمتجدد "نهار"، وسوف يقوم بالأفصاح عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة،وستكون بمثابة عودة قوية له.
وطرح مؤخراً الفنان طلال سلامة أغنيتين وطنية من كلمات الشاعر نهار ، والتى تحمل أسم "كلنا سلمان ومحمد" ، وهي من توزيع رأفت،وايقاع هاني الدوسري ، وميكس المهندس جاسم محمد، وتقول كلماتها:
كلنا سلمان ومحمد ..كلنا نوفي الوعد
ماعلينا من حسودٍ او غيور ..بارواحنا نفدي البلد
يا شبل ذاك الاسد .
والاغنيه الثانيه بعنوان"محمد العز" اهداء خاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد ،وهى من توزيع احمد صالح وميكس المهندس
وتقول كلماتها:
بيرقك ياديرتي بين الامم عالي ..فوق الثريا ولد سلمان حاملها .
محمد ولي العهد في قلوبنا غالي..بالدين والعدل والسيفين حاميها .
الجدير بالذكر أن الفنان طلال سلامة، عاد بعد فترة غياب كبيرة عن الساحة الفنية، وتألق سلامة خلال حفلة الغنائي الذي أقيم في السعودية، ضمن فعاليات سمرات موسم الرياض 2019، بمشاركة الفنان الكبير محمد عبده، وتغنى خلال الحفل بعدد من أغنياته المفضلة، ومنها "رضيناك"، "يحسب الدنيا" ،"مايطيع النصيحه"، "في سحابه"، وغيرها.
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