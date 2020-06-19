أميمة طالب تستعد لإطلاق أغنية جديدة

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وكانت أميمة طالب قد شاركت في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في الرياض قبل وقوع أزمة كورونا منها ليلة سهم، ضمن حفلات موسم الرياض؛ وقدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها “إذا تسمح لي، صاحي إنت، وهبت قلبي، خاطرك”، التي كتب كلماتها “قوس” ولحنها المبدع “سهم”.
وطرحت أميمة مؤخراً أغنية “في غيابك” من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر علي الأمير.
كما انتهت أميمة من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والعالم العربي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.