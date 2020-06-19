تراند اليوم : ميريهان حسين بتتريق علي نفسها بعد ماقلبت راجل – إتفرج

نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وكانت ميريهان حسين قد أجرت التحدى الذى يحول الشخص إلى رجل عن طريق تطبيق للصور ونشرت الصورة .

وعلقت عليها قائلة:” حاسة إن شكلي وانا راجل اني واد كوميدي و ألاااش بيقول نكت ألشه وهو بس اللي بيضحك عليها”.

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ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى :

-ما أجمل روحك ، وأضاف أخر”بس قمر ” ، وعلقت أخرى”في الحالتين قمر والله”.

-والله كدا قمر وكدا قمر.

وكان آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل “ختم النمر”، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.