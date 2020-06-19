تراند اليوم : سامي أبو ضيف بمكياج صاخب في أحدث ظهور – شاهد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورتها الجديدة، والتى رسمها لها أحد المتابعين.

وظهرت سلمى أبو ضيف فى الصورة المرسومة لها من قبل أحد جماهيرها بلوك كلاسيكى.

وعلق متابيعها كالتالى:

-قمر ماشاء الله ، وعلق أخر “اللى عمل الصورة مبدع”.

يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل “حدوتة مرة” بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.

Advertisements

وسلمى أبو ضيف من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما،.

ومن أبرز الأدوار التى ظهرت فيها موهبتها مسلسل” لا تطفئ الشمس” مع المخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل “حلاوة الدنيا” مع المخرج حسين المنباوى، فيلم “الشيخ جاكسون” مع المخرج عمرو سلامة.