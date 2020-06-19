تراند اليوم : أغرب عادات النجوم العالميين.. أحدهم يتناول طعامه في الحمام

يتم احيانا، تسريب بعض العادات أو الأعمال الغريبة والشخصية للنجوم، وفي احيان أخرى، يصرّح الممثل عنها بنفسه، إمّا في حوارات خاصة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصنع من نفسه خبراً.

ومن أغرب هذه العادات:

1- ​، يستغني عن صابون البشرة ومزيل العرق مدى الحياة، لأنه اكتشف أنها تحتوي على بعض المواد السامة الضارة بالبشرة وبالصحة بشكل عام.

-​شاروخان​، لا يخلع حذاءه إلا عندما يخلد للنوم، فيرتديه طيلة الوقت، لأنّه يحب أن يبدو أنيقًا طالما كان مستيقظًا!

3-نجمة بوليوود سوشميتا سين، تفضّل الاستحمام تحت ضوء القمر وهي ترى النجوم، ولهذا السبب قامت ملكة جمال الكون السابقة بتصميم حمام له سقف زجاجي شفاف.

4-نجم بوليوود جيتيندرا، يفضّل تناول الطعام في الحمام، ليس أي طعام ولكن بالتحديد فاكهة البابايا، ومن المعروف أن ثروة جيتيندرا تقدر بـ 1.5 مليار دولار، لكنه لم يخجل من التصريح عن عادته الغريبة.

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5-​جينيفر أنيستون​، لا تدخل أو تخرج من الطائرة قبل أن تختبر الأرضية بقدمها اليمنى!

6-جيمس مكافوي نجم X-Men، يحتفظ بأغرب عادة وهي أن يقول :”أرنب أبيض” كل أول شهر لأنّ جدته أخبرته وهو طفل صغير ان ترداد هذه العبارة يجلب له الحظ الجيد.

7- نجم بوليوود جيتيندرا، يفضل تناول الطعام في الحمام، ليس أي طعام ولكن بالتحديد فاكهة البابايا، لكنه لم يخجل من التصريح بعادته الغريبة.

8-​كاتي بيري​، تكره أطباء الأسنان وتخشى أن تضطر لزيارتهم يومًا، لذا تحرص على أن تحتفظ بأكبر قدر من فرش الأسنان في كل رحلاتها وفي كل مكان تذهب إليه حتى تحافظ على أسنانها سليمة أكبر قدر ممكن.

9-ميغان فوكس، تحتفظ بكوب من الماء بجانبها عند القراءة لتقليب الصفحات، وتكره سماع صوت شخص يتنفس بجانبها، والملفت أنها لا تقوم بتنظيف الحمام بعد استخدامه