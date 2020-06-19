تراند اليوم : الجسمي يطلق أغنيته الجديدة ” روح العشق ” … شاهد

أطلق الفنان حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” أغنية منفردة جديدة حملت عنوان “روح العشق” من ألحانه وغنائه، تعاون في كلماتها مع الشاعرة “العُلا”، والتي بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفاً روح العشق فيها بين كلمات الأغنية قائلاً:

انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد

إختصرت الناس فيني وإختصرتك عن سواك

ولحن الجسمي الأغنية على مقام الكرد، هو من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، حيث تعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتي لا تحتوى على الربع تون ولذلك فهو موجود أيضًا في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعوداً.

وحملت الأغنية توزيع ومكساج وماستر من قبل زيد عادل، وطرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، وجميع المتاجر الإلكترونية.