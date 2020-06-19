فيديو: هكذا أنقذ النجم الراحل سوشانت سينغ راجبوت كريتي سانون من الإحراج

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

انتشر مقطع فيديو بشكل سريع على فضاء الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يبرز لفتنة في غاية الإنسانية والرقي والذكاء للنجم الهندي المنتحر ينقذ سوشانت سينغ خلال حدث فني بصحبة الممثلة كريتي سانون.

فقد تداولت مواقع مقطع فيديو يظهر فيها سينغ برفقة الفنانة كريتي سانون في حدث جماهيري، عندما شعر الممثل بمدى احراج مواطنته وخوفها من ظهور أجزاء خادشة للحياء بسبب قصر “ثوبها الشديد عندما كانت تستعد للجلوس، فما كان من راجبوت الإنسان وسرعة بديهة لافتة أن قام ووقف قبالتها يحجبها عن الأنظار حتى جلست، وشكرته بإيماءة.

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يشار أن وفاة سوشانت سينغ راجبوت، جاءت بمثابة صدمة كبيرة في الوسط الفني لبوليوود.كانت وفاة الممثل بمثابة تنبيه آخر لقضية الصحة العقلية التي تم التقليل من شأنها، تم العثور على سوشانت ميتًا في منزله في باندرا في مومباي يوم الأحد (14 يونيو). عن عمر يناهز 34، وفقا للمصادر، عُثر على الممثل معلقا في منزله.

بدأ سوشانت حياته المهنية في التمثيل في المسلسلات التلفزيونية. اشتهر مع دوره في Pavitra Rishta، الذي لعب فيه دور البطولة.