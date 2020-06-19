حفل عزيز مرقة الغنائي على يوتيوب الجمعة

القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان عزيز مرقة، لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة، لايف "بدون جمهور" من عمان، في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".
كان عزيز مرقة، طرح اغنية جديدة بعنوان "داليا"، عبر قناته على "يوتيوب"، لدعم المراة ومناهضة الزواج المبكر للقاصرات، بأسلوب تشويقي إنساني مميز.
واستثمر "عزيز" وقته في المنزل؛ ليعالج إحدى القضايا الشائكة، وهي "الزواج المبكر للقاصرات" فبعدما كانت المرأة موضوع أعماله الموسيقية بمعظمها.
وذلك من خلال أغانٍ ذات منحى رومنسي لاقت نجاحًا واسعًا في الأوساط الشبابية مثل "هي"، "مين قلك"، و"ما في منك"، يُخرج عزيز مرقة اليوم حكاية "داليا" من الحلم وواقع "كتابها المكتوب"، في قصة مختلفة تمامًا "بتكتبها بإيدها هي"، ليطلق بالتعاون مع جمهوره ومحبيه صرخة إجتماعي: "حلّو عن داليا".
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