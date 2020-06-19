حلا شيحة تتألق فى إطلالة باللون الأبيض

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة حلا شيحة فيديو صورة جديدة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت حلا شيحة فى الصورة بإطلالة هادئة باللون الأبيض من برنامج التاسعة مساءًا.
وعلقت حلا شيحة قائلة :"لحظات من قلبي في برنامج التاسعة علي القناة الأولي".
يذكر أن تشارك الفنانة حلا شيحة في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز.
وعبرت النجمة حلا شيحة عن تفاؤلها بمسلسل "خيانة عهد" الذى تشارك فيه أمام النجمة يسرا، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية.
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