هيفاء وهبي توجه رسالة لمتابعيها

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على توجيه رسالة إلى متابعيها وجمهورها عبر حسابها على تويتر.

وكتبت هيفاء: "حب نفسك أولاً.. لأنك أنت الشخص الذي ستقضي بقية حياتك معه".

يُذكر أن هيفاء وهبي أعلنت مؤخرا عن مقاضاتها لمدير أعمالها محمد وزيري، واتهمته بالاستيلاء على أموالها، وأقام هو دعوى لإثبات زواجه منها.

كما طالبت الفنانة هيفاء وهبي، إحدى الشركات العقارية بمدينة الشيخ زايد، بعدم التعامل مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن الملقب بمحمد الوزيري، فيما يخص الوحدات السكنية والفلل التي تمتلكها.

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ووجهت هيفاء، إنذارًا للشركة بعدم التعامل معه فيما تمتلكه، من خلال بيان طرحته عبر حسابها على تويتر. وجاء في البيان: "بشأن التعامل على الوحدة العقارية المملوكة لشقيقتي بموجب مستندات رسمية بحوزتنا.. نطالب بعدم التعامل مع المدعو محمد حمزة عبد الرحمن الملقب بمحمد الوزيري بشأن الوحدة سواء للشركة أو للغير، وأي تصرف يعتبر باطل بطلانا مطلقا".

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