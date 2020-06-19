وسامة شقيقي سيرين عبد النور تسرق الأضواء منها

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو نشرته الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على حسابها على "سناب شات" وجمعها وأفراد عائلتها. وظهرت فيه برفقة شقيقتها سابين وشقيقيها.

ولفت الأخيران الأنظار بوسامتهما حيث ركزت على هذا الكثير من تعليقات المتابعين. ورأى العديد من هؤلاء أن أحدها يشبه الفنانة وأن الآخر يشبه سابين التي جذبت بدورها الأنظار بالمقارنة بين جسمها الممتلئ وبين نحافة سيرين.

وتعليقاً على المقطع كتبت الفنانة: "بتعرفوها ست معجوقة بتكون اختي وعم تلق عليي" "وأضافت: "4 اخوات مجانين". وحقق المقطع على أحد تلك الحسابات أكثر من 89 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن سيرين تفاعلت في وقت سابق مع أزمة الحرائق التي طالت منطقة الهرمل اللبنانية ودعت الجهات المعنية إلى المسارعة إلى معالجة المشكلة. وفي هذا السياق غردت من خلال حسابها على "تويتر": "يا رب دخيلك ناقصنا بعد حرايق ما بكفي قلوبنا محترقة يا رب فك هالسحر عن لبنان باركنا وخلص شعبنا وارضنا".

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