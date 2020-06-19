القاهرة – لايف ستايل
تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو قديماً للفنانة اللبنانية إليسا لفت أنظار الكثير من المتابعين وتبين أنه يعود إلى ما قبل 28 عاماً.
وظهرت فيه النجمة وهي تؤدي أغنية "غيرت حياتي" للفنانة السورية ميادة الحناوي. وركزت الكثير من التعليقات على جمالها حيث أشارت إلى أنها كانت تتسم بملامح ناعمة جداً.
ومما كتبه المتابعون: "كانت جميلة جمال طبيعي" و"والله كانت اجمل كتير" و"كانت ناعمة جداً". ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار مؤخراً خلال الحفل الذي أقامته عبر منصة "شاهد VIP". ونشرت على حسابها على "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه في الكواليس فيما كان خبير المكياج الشهير بسام فتوح يضع اللمسات الأخيرة على إطلالتها وعلقت عليه: "أنا مستعدة".
كذلك تناقل الناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة أخرى لها سجلت قبل الحفل وخلاله. وفي أحدها بدت وهي تسير في الكواليس مستعرضة إطلالتها بطريقة طريفة. ولفتت الأنظار بنحافتها حيث بدا أنها خسرت الكثير من الوزن. وهو ما أظهره فستانها الأسود الضيق والقصير وما أوضحته خلال لقاء أجري معها على هامش الحفل حيث لفتت إلى أنها حرصت على الحفاظ على رشاقتها خلال الحجر.
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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تخطف الأضواء بجمالها منذ 28 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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