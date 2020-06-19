شاب ماليزي يفاجئ تامر حسني بهذا الأمر

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان تامر حسني على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو لشاب ماليزي الجنسية، ظهر فيه وهو يغني أغنية "نفس الحنين" التي تم طرحها من ضمن ألبوم "عمري ابتدي" عام 2016 .
وعلق تامر على الفيديو قائلاً: "من ماليزيا وبيحاول يغني بالعربي، الحقيقة دا شرف ليا والله أحسنت واستمر يا حبيبي".
فى سياق آخر، قدّم تامر حسني حفلاً غنائيًا ناجحًا على طريقة البث المباشر، على مسرح الصوت والضوء عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذي أقيم بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصري"، وأذيع على قناة ON، وهي الأغنية التي بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.
كما عرض على هامش حفل تامر حسني، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد كما استعانا بالمطربين المغربي عبد الفتاح الجريني والتونسى بلطي.
يذكر أن تامر ينتظر قرار فتح دور العرض السينمائي للانتهاء من فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تشاركه في بطولته النجمة حلا شيحة.
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