بوسي شلبي تحسم الجدل حول حالة رجاء الجداوي

حلّت الإعلامية بوسي شلبي ضيفة على برنامج ET بالعربي، حيث كشفت آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي تتواجد حالياً بالعناية المركزة داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت إن حالة رجاء الجداوي حالياً ليست متوقفة على المسحات الخاصة بالفيروس فقط، لكنهم يريدون أن تتحسن حالة الرئتين وتعود لحالتها الطبيعية.

مؤكدة أن طبيب رجاء الجداوي لم تنتقل له العدوى منها، فهو يتعامل مع الكثير من المرضى بفيروس كورونا بمستشفى العزل غيرها، وأن رجاء موجودة في المستشفى وسط غيرها من المرضى ولا صحة مطلقاً لإصابة الطبيب المعالج لها عن طريق انتقال الفيروس منها.

وحسمت بوسي شلبي في تصريحاتها المكان الذي انتقل الفيروس إلى الفنانة رجاء الجداوي، مؤكدة أنها لم تلتقط الفيروس من عزاء الشيخ صالح كامل كما أشيع وقتها، لأنهم تواجدوا جميعهم بالعزاء وقاموا بإجراء المسحات ولم يلتقطها أي شخص، موضحة أنها التقطت فيروس كورونا من التصوير.

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