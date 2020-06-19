المطربة المصرية رحمة تكشف إصابتها بكورونا

أعلنت المطربة المصرية رحمة عن إصابتها بفيروس كورونا بعد أن نشرت على حسابها بـ"فيسبوك" منشوراً كشفت فيه عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بالفيروس.

وكتبت رحمة: "أنا تعبانة جداً جداً يا جماعة وشكلي هاسبقكم، والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعاً آمين، أنا التعب زايد عليا جداً وخصوصاً في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي".

وأضافت: "روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانة جداً، ولله الحمد قالي الفيروس نزل على الرئتين، كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جداً وصوتها عالي، غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".

وأردفت رحمة بقولها: "الحمد لله رب العالمين على كل حال وعلى أي حال، من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي وأنا حابس نفسي في البيت، لا حضرتك جالنا وإحنا محبوسين في البيت، زيارة من أحد الأقارب في العيد "عدى البيت كله"، وعلى فكرة لحد دلوقتي هوه مش تعبان هوه نقل فقط سبحان الله العلي العظيم، أتمنى للجميع إنكم تحذروا، ويا رب ماحدش يشوفها أبدا والناس كلها يا رب وأن يرفع عنا وعن البشريه كلها هذه المصيبة".

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