شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح مذيع "نغم FM" يعلن شفاءه من كورونا.. ونجلاء بدر: كفارة بقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مذيع "نغم FM" عمرو صلاح شفاءه من فيروس كورونا بعد 19 يوما من إعلان إصابته بالفيروس، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"الحمد لله تم القضاء على فيروس كورونا.. النهاردة بعد الأشعة و التحاليل الحمد لله أتأكدت أنى خلصت من الضيف الرخم .. اللى جه وخد راحته شويه عندى .. عدت على خير الحمد لله يارب.. شكرا لكل واحد اهتم وسأل.. شكرا لكل واحد قدم لى دعم ولو بكلمه و الكلمه أهم حاجه فى الوقت ده".

وتابع :"شكرا لكل صديق حقيقي بأن معدنه فى الفترة دي...شكر كبير جدا لوزير الإعلام أسامة هيكل على اتصاله وإنه يطمن على كل الإعلاميين... وربنا إن شاء الله يقومه بالسلامه قريب...كل الشكر للدكتورة الشاطرة اللي بجد ربنا يكتبلها كل حاجه حلوة دكتور رحاب .. اللي كانت متابعه حالتى فى المستشفى لغاية النهاردة من غير ملل و لا تعب... ربنا يحفظك يا دكتور"، كما نشر خلاصة تجربته مع الفيروس.

Advertisements

ومن جانبها حرصت الفنانة نجلاء بدر، على تهنئته بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، حيث أعادت نشر كلامه، معلقة عليه قائلة :"ما شاء الله تبارك الرحمن، ألف حمد لله على السلامة، نقول كفارة بقى، أحلى بوست إيجابي بعد الشفاء، ربنا يبارك لك ويحفظك من كل شر، شكرا بجد على الطاقة الحلوة".

جدير بالذكر أن عمرو صلاح أعلن إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، و وكتب هيثم الفيل، أحد أصدقاء عمرو عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" يا جماعة كل اللي بيحبني يدعي لعمرو صلاح ...عمرو بالنسبه لى مش مذيع أو ممثل اشتغل معايا على مدار سنين ...عمرو بالنسبالي بجد واحد من ولادي والتيم بتاعي أول دخوله الميديا كان معايا ..صدقت موهبته من اول لحظة".