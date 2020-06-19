شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس ينشر صورة للمذيعة ديالا مكى مصحوبة بقلوب.. والجمهور: نقول مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام العديد من التساؤلات بشأن ارتباطه أو دخوله في قصة حب جديدة بطلتها هي الإعلامية ديالا مكي، حيث نشر صورة واحدة يظهر فيها الثنائي ثم علق عليها بتوجيه رسالة رومناسية لها اكتفى فيها بايموشن أثارت الكثير من التساؤلات خلال التعليقات التي انهالت على الصورة، حيث تكهن البعض بأن فلوكس ارتبط بالمذيعة التي تعمل في تليفزيون دبي بينما رأي آخرون أنه دخل قصة حب جديدة.

تأتي صورة أحمد فلوكس بعد قرابة 10 أيام من إثارته الجدل حول علاقته بها حينما تبادلا التعليقات معاً في أكثر من مناسبة عبر موقع انستجرام.



احمد فلوكس وديالا مكي

على جانب آخر تعاقد الفنان أحمد فلوكس مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا" من إخراج حسام الجوهرى ومن المقرر البدء فى تصويره بعد شهر ونصف نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.

Advertisements

ويعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد فيلم "شارع 18" الذي عرض منذ حوالى 12 سنة وحقق نجاحا.

في وقت سابق، تم حجز الفنان أحمد فلوكس داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك، لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة، وأيضًا إجهاد نفسي وعصبي داخل شركته الجديدة لمدة 20 ساعة باليوم، ما اضطر الطبيب المتابع لحالته الصحية، لاحتجازه بالمستشفى لحين الاطمئنان علي صحته، وطلب منه الراحة لمدة أسبوع علي الأقل والنوم لوقت كل في اليوم والانتظام في الأكل.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.