شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حلا شيحة تعترف بندمها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة حلا شيحة ندمها على إجراء جراحة تجميل أخيراً، خاصة بعد الانتقادات التى تعرضت لها من بعض جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنها بالفعل أجرت عملية تجميل قبل تصوير مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا الذى عرض شهر رمضان الماضى.

وقالت حلا شيحة خلال لقائها مع وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة على القناة الأولى: "كنت أحب أن يكون شكلى طبيعياً، لكن أحببت خوض تجربة جديدة، هى لحظة جنون وأعتبر نفسى أخطأت"، مشيرة إلى أن عملية التجميل التي أجرتها لا تناسب شكلها، واعتبرتها غلطة وشعرت بضيق جديد بعد ما رأت شكلها وتغيير ملامحها بعد عملية التجميل، وقالت: "أنا مع الطبيعة وأن يحافظ الإنسان على ملامحه".

حلا شيحة شاركت في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "خيانة عهد" وحققت نجاح كبير من خلال دورها، والعمل من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.