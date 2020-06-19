شكرا لقرائتكم خبر عن مع ابنه نور .. هشام سليم يستمتع بوقته فى عرض البحر .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان هشام سليم يحاول الاستمتاع بوقته حالياً بصحبة عائلته وتحديداً ابنه نور، حيث نشر الأخيرة صورة تجمعه مع والده ظهرا فيها في غاية السعادة أثناء تواجدهما على متن يخت في عرض البحر، وهي الصورة التي ما ان تم نشرها حتى حرص الكثيرون على التعليق عليها برسائل تتمنى السعادة للثنائي.



هشام سليم وابنه نور

وفي وقت سابق، أثار الفنان هشام سليم ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، عقب التصريحات الجريئة التي أعلن من خلالها أن ابنته نورا أجرت عملية وأصبحت رجلا يدعى "نور"، وانقسم رواد السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض.

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وفى أول ظهور إعلامي لهشام سليم وابنه نور، خلال أحد البرامج التليفزيونية، نشر البرنامج مقطعا من الحوار عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وقال سليم لابنه نور: أنت إبنى وأنا اللى جبتك للدنيا، وأنا بدعمك في أى حاجة ولازم أقف جمبك.. ولو أى حاجة حصلت أنا موجود علشانك".

وقال نور لوالده هشام سليم: شكرا يا بابى.. لولاك مكنتش أنا هنا.. وأه كلنا بنغلط وفى مشاكل بينا ساعات، أنت أبويا وهتفضل أبويا مهما حصل، ليرد هشام سليم في دعابة "غصب عنك هنعمل إيه بقا".

وكان هشام سليم، أكد فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: "فى يوم من الأيام قالت لي ابنتى نور أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.