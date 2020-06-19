شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى نجح ممثلا ومطربا وطبيبا ينقذ الطيور من الموت.. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاده، اليوم الجمعة، وخلال مشواره الفنى لعب العديد من الأدوار الناجحة استطاع من خلالها أن يحتل مكانة خاصة فى قلوب عشاقه ومحبيه، كما أنه يتمتع بشخصية كوميدية وخفة دمه جعلته يرسم الابتسامة، وأن يكون مصدرا للسعادة على وجوه جمهوره فى كل مكان فى الوطن العربى، ولم يأت نجاح أحمد مكى من فراغ فهو شخص مكافح فمنذ صغره وهو يعمل لتدبير مصروفاته ومساعدة والدته، ولم تكن الظروف عائقا أمامها فكان متحديا لكل هذه الظروف، ونجح في وضع اسمه ضمن قائمة الكوميديانات، من خلال العديد من الأعمال منها "إتش دبور"، "طير أنت"، "الكبير أوى"، كما أن له العديد من الأغنيات الناجحة التي غناها على طريقة الراب منذ بداياته الفنية قبل دخول عالم التمثيل، ونجح خلالهما حتى تربع في وجدان كل محبيه.

حقق النجم أحمد مكى نجاحا كبيرا في مجال التمثيل بسبب خفة دمه وظل، فله العديد من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا وسينمائيا منذ بداية ظهوره بأدوار بسيطة في أول حياته الفنية حتى وصوله للنجومية، منها، مرجان أحمد مرجان، تيتو، ليلة البيبى دول، H دبور، طير انت، لا تراجع ولا استسلام، سيما على بابا، كما أنه نجح دراميا من خلال تقديم مسلسله الشهير "ألكبير أوى" بأجزائه الخمسة، ومسلسل "خلصانة بشياكة"، وأخيرا شارك من خلال المسرح بمسرحية "حزلقوم" التي حققت نجاحا سريعا.

نجح أحمد مكى أيضا من خلال مجال الغناء، فمنذ بدايته الفنية وهو متميزا في غناء أغانى الراب، ويعتبر أحمد مكى المتسبب فى حب المصريين لغناء الراب، وهو ما حققه من خلال أغنياته الناجحة والتي حققت ملايين من المشاهدات على موقع اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا منها، قطر الحياة، وقفة ناصية زمان، أغلى من الياقوت، أيام زمان، منطقتي، وغيرها.

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يمكن أيضا أن نطلق على النجم أحمد مكى بأنه "طبيب الطيور" فهو محب بشكل كبير للطيور، فكان يذهب للسوق من أجل شراء الطيور والعصافير المريضة التى تصارع الموت ويحاول علاجها، وكان بالبداية يموت منه بعضهم ولكن بعد ذلك نجح في علاجهم من خلال اجراء عمليات لهذه الطيور.

وترجع خبرته في علاج الطيور إلى قراءته الكثيرة في كتب عن معالجة الطيور، كما أنه حضر محاضرات في كلية الطب في قسم التشريح لمدة عامين لدراسة التشريح والمواد الفعالة الموجودة بالأدوية، حتى أنه أجرى عملية في منتهى الصعوبة لطائر حمام تركه بعيدا عن منزله مسافة 300 كيلو، وفى محاولة العودة للمنزل ونجاحه في ذلك، ولكن أثرت عليه بأن عظامه تكسر وفخذه انخلع بالكامل، ورغم نصيحة أصدقاءه بذبحه، ولكن أصر على علاجه وهو ما نجح فيه وعاد الطائر بصحته مرة أخرى، ولم يقتصر على علاج الطيور فقط ولكنهأستطاع أن يعلم عصفوره الخاص أن ينطق اسمه وهو العصفور الذى ظهر معه في كليب أغنية "أغلى من الياقوت".