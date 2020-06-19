شكرا لقرائتكم خبر عن .محمد هنيدى يحول نفسه لفتاة ومنة شلبى لرجل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد هنيدي فى تريند تحويل الصور، المكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بتحويل صورته الأخيرة مع النجمة منة شلبي من الإعلان عن فيلمهما القادم "النمس والإنس"، وظهر هنيدى علي هيئة فتاة ومنة شلبي بشكل رجل، مما أثار العديد من التعليقات الساخرة عليها.





هنيدى بدأ تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "النمس والإنس"، فى ديكور منزله القديم داخل استوديو شريف عرفة، وجمعت هذه المشاهد بينه وبين الفنانة منة شلبى التى تشاركه بطولة العمل، ويقدم هنيدى ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "النمس"، والفيلم تدور أحداثه خلال فترة الخمسينيات، والعمل من إخراج شريف عرفة.

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وحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل انطلاق التصوير، ولكى يتم إنجاز العمل فى أسرع وقت، وليخرج فى أفضل صورة من ناحية أخرى.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

من ناحية أخرى سخر الفنان محمد هنيدى من المحاولات الساذجة لسرقة الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشر "سكرين شوت" لمحادثة تتضمن أخطاء إملائية عديدة لحساب مزعوم ومزيف لـ تويتر، يطلب من المستخدمين إعطاءه كلمة السر والإيميل من أجل عمل صيانة.