شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لورانس ناشطة حقوقية تناهض العنصرية فى أول تغريدة لها على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن انضمام النجمة جينفر لورانس رسميًا إلى تويتر، حيث قامت الممثلة البالغة من العمر 29 عامًا بالتغريد لأول مرة من حسابها مستخدمة تلك النافذة للتحدث عن الظلم العنصرى ولدعم تمرير قوانين قوية لمكافحة الفساد ومحاولة وقف الرشوة السياسية، ووضع حداً لعالم المال السرى، وإصلاح العملية الإنتخابية لتتحول إلى ناشطة حقوقية ويبدو أن حساب لورانس سيثير الكثير من المتاعب للسياسيين، خاصة أنها قررت أن يكون الحساب منصة لرفع الظلم.

Advertisements

وبالرغم من ابتعاد نجمة هوليوود جنيفر لورانس عن الساحة الفنية إلا أنها مازالت محط تركيز للشائعات، حيث انتشرت تقارير مؤخراً تؤكد أن لورانس تخضع لنظام غذائى صارم، وذلك استعدادا للعودة للشاشة، وهو الأمر الذى نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المتداولة حول نجوم العالم.

وأشار موقع "جوسيب كوب" إلى أن الادعاء المتداول مثير للضحك، مضيفا أن فترة ابتعاد لورانس عن التمثيل قبل عام كامل تقريبا عندما أعلنت أنها وقعت على عقد المشاركة بأحد الأعمال الفنية وأكد الموقع أن لورانس عانت من انتشار العديد من القصص المزيفة حول حياتها الشخصية والمهنية.