النجمة التركية سينيم كوبال بعيد تحتفل ميلاد زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية سينيم كوبال بعيد ميلاد زوجها، النجم كينان أميرزالي، وحرصت على تهنئته بصورة رومانسية خاصة نشرتها، وظهرت فيها بين أحضانه، معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد حبيبي».

فانز سينيم ومتابعوها هنأوا الفنانة التركية بعيد ميلاد النجم الشهير بـ«إيزيل»، متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما دعوا للزوجين بالحب والسعادة الدائمة، معربين عن حماسهم لرؤية مولودهما الأول بكامل الصحة قريباً.

يُذكر أن كينان كان قد كشف عن حمل زوجته في مولودة أنثى، وقال: «الأخبار صحيحة، ننتظر مولودة فتاة، ومتحمسون جداً لأخذ ابنتنا بين أحضاننا، ليرزقنا الله ذلك بكامل الصحة والعافية»، وأضاف: «الجميع يعيش الآن في صعوبة بسبب أزمة كورونا، ونحن إن شاء الله سنتجاوزها، وسينام بخير جداً ونحن سعداء للغاية».

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يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد كان مسلسل «محمد الفاتح» آخر مسلسل عُرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له قررت وقف عرض العمل بعد عرض الحلقة الخامسة منه، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لنجم «القبضاي»، بينما كان مسلسل «وجهاً لوجه» آخر أعمال سينيم الدرامية عام 2017.

من ناحية أخرى، يستعد كينان أميرزالي لتقديم الموسم الجديد من برنامج «منّ سيربح المليون» في نسخته التركية، وذلك بديلاً عن الفنان التركي مراد يلدريم، لانشغال الأخير بمسلسله الجديد «رامو»، وقد كشفت مصادر صحفية عن تلقي كينان عرض تقديم البرنامج مقابل 250 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة.

وعلى الجانب الدامي، عُرض لكينان حديثاً مسلسل جديد بعنوان «Alef»، وتدور أحداثه حول جريمة قتل، ويشارك أميرزالي في بطولته أمام مليسا سوزين واحمد ممتاز تايلان، والمسلسل من اخراج امين البير.