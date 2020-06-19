هذا رأي نجم بوليوود هريثيك روشان التوتر الحدودي بين الهند والصين

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعرب ممثل بوليوود هريثيك روشان عن أسفه إزاء “الاضطرابات” التي تواجهها البلاد، بعد تأكيد أنباء مقتل أفراد الجيش الهندي في مواجهة مع الصينيين في وادي غالون في لاداخ.

قال ممثل “سوبر 30” أن وضع “القلاقل” الذي يواجهه الناس الآن ومعرفة الخسائر في الأرواح على الحدود جعلته في خلة من الحزن الدائم.

وقال ممثل “ذا وار” على تويتر: “دفاعنا القوي على الأرض، أحترامي الشديد للقتلى في أداء الواجب، التعازي والصلاة من أجل عائلاتهم، عسى أن يرحل ويعيشون السلام”. وفي إشارة إلى القوة وإظهار الدعم للجيش الهندي، شارك أيضا الممثل المخضرم أنوبام خير تعازيه على تويتر

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بينما غرد ممثل ‘Golmaal’، توشار كابور: ‘المزيد من القوة لأبطالنا، جنودنا الشجعان في جميع الحدود! “

وأضاف “وقعت المواجهة العنيفة في وقت متأخر من مساء وليلة 15 يونيو في وادي جالون في لاداخ نتيجة لمحاولة من جانب القوات الصينية “لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد” خلال عملية التصعيد في شرق لاداخ وكان يمكن تجنب الوضع وقالت الهند يوم الثلاثاء انه إذا اتبعت الصين الاتفاق بدقة على المستوى الاعلى.

وأكد الجيش الهندي أن 20 جنديا قتلوا في المواجهة بينهم 17 أصيبوا بجروح خطيرة في موقع المواجهة، ولفت أن قال إن القوات الهندية والصينية انسحبت في منطقة جالون في لاداخ حيث اشتبكوا في وقت سابق ليلة 15 و16 يونيو.