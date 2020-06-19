والد سوشانت سينغ راجبوت: لا أعرف سبب اكتئابه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قال مسؤول بالشرطة يوم الأربعاء 17 يونيو ان والد ممثل بوليوود سوشانت سينغ راجبوت الذي عثر عليه معلقا في شقته في 14 يونيو، قد أبلغ الشرطة أنه وأفراد آخرين من العائلة لا يعرفون السبب وراء اكتئاب الممثل.

سجلت الشرطة حتى الآن إفادات لتسعة أشخاص، من بينهم والد الممثل البالغ من العمر 34 عاما ك. ك. سينغ وابنتيه، وقال المسؤول إن تصريحاتهم سجلت يوم الثلاثاء قبل أن يسافروا إلى دلهي بعد أداء طقوس الوداع الأخيرة للممثل في مومباي.

وقال المسؤول في بيانه إن كيه كيه سينغ أبلغ الشرطة أن أفراد الأسرة لم يكونوا على علم بسبب اكتئاب الممثل.

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وقال ضابط كبير “لقد سجلنا حتى الآن إفادات لتسعة أشخاص، مهم طاهى الممثل، والقائم بأعمال الإدارة والمديرين”.

تم العثور على الممثل معلق داخل شقته باندرا يوم الأحد.لم يتم العثور على مذكرة انتحار في الحال، وتنظر الشرطة أيضًا في ما إذا كان سوشانت مصابًا بالاكتئاب بسبب أي منافسة مهنية.

في غضون ذلك، قال مسؤول في الشرطة إن المحققين ما زالوا يجهلون بشأن الحادث، ومن وراء اتخاذ الفاعل الخطوة القصوى. وقال “نحن نتحدث إلى الأشخاص المقربين من الممثل”.

وردا على سؤال حول مسار التحقيق، قال المسؤول إن الشرطة تقوم بتقييم الوضع المالي والمعاملات التجارية للممثل لتحديد سبب اكتئابه. وأشار وزير داخلية ولاية ماهاراشترا أنيل ديشموخ إن شرطة مومباي ستحقق في السبب المزعوم لـ “الاكتئاب الإكلينيكي بسبب التنافس المهني” وراء وفاة الممثل.