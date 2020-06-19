نانسي عجرم تعلق على شائعات خلافات شيرين عبدالوهاب وزوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول وجود خلافات بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب.

نانسي عجرم، قالت خلال لقائها مع الإعلامي ربيع هنيدي: “أنا سمعت الخبر من الناس والصحافة، ‏بس شيرين نفت الخبر وإن شاء اله يكون الخبر مش مظبوط، بالنهاية ما في اتنين ما بيختلفوا، حتى لو هما متفقين كل العمر، بيصير في ‏سوء تفاهم وبعدين بيتصالحوا”.‏

وأضافت: “يمكن صار سوء تفاهم بين شيرين وزوجها، ساعات لما بيكون الواحد مشهور بتصير الأخبار على السوشيال ميديا وبيصير ‏يحطوا لها ملح وبهار وبيكبروها ويمكن هي مانها هالقد كبيرة، إن شاء الله ما تتأزم الأمور ويظلوا متفقين وفي محبة بتربطهم واحترام ‏وحب وبيكملوا حياتهم سوا”.‏

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وتابعت: “وإذا ما في اتفاق أنا كمان بشوف أي اتنين مش متفقين بشوف الانفصال لازم يصير”.‏

وتعليقًا على أخبار زواج النجوم أكدت نانسي عجرم أنها لا تعلم أن الفنانة نيللي كريم قد تمت خطبتها مهنئة إياها على هذا الخبر ‏مشيرة إلى أنها تحبها كثيرا، أما الفنان فارس كرم وزواجه أقرت نانسي أنهما لا يتواصلان مؤخرًا بشكل كبير ولكنها هنأته متمنية له ‏حياة سعيدة مليئة بالفرح والأولاد، كما حرصت على تهنئة الفنان غادة عبدالرازق على الزواج، ولفتت إلى أنها لا تتابع الأخبار كثيرا ‏لذلك فهي لم تكن تعلم أيضًا بزواجها.‏

كما واست الفنانة أصالة بسبب خبر طلاقها الحزين الذي انتشر في عام 2020، مؤكدة أنها تدعم المرأة في المطلق، مشيرة ‏إلى أنها مجبورة على الضحك والابتسام أمام الجمهور والمعجبين حالها حال غيرها من الفنانين حتى ولو كان وراء هذه الضحكة ‏دمعة تخفيها، وتمنت لها الخير والتوفيق، مؤكدة أن ربما طلاقها يكون بداية الخير عليها.‏