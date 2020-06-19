حسين الإمام.. تزوج سحر رامي بسبب إعلان.. وقصة وفاته غريبة.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ممثل ومطرب ومخرج مصري، قدم عدد من الألحان الناجحة بجانب تقديمه عدد من الأدوار الملفتة، كما كان له نصيب من برامج المقالب، إنه الفنان والملحن حسين الإمام.

حسين الإمام من مواليد عام 1951، وهو ابن المخرج الكبير حسن الإمام، وشقيقه هو الملحن مودي إمام.

تخرج حسين الإمام من كلية الفنون الجميلة، وشعر والده بموهبته فاستعان به في عدة أفلام ومنها: «بديعة مصابني، السكرية، الحب فوق البركان».

سافر إلى أمريكا مع شقيقه مودي إمام وكون فرقة «روك»، وأنتج معه عدد من الألبومات، ونجحت بشكل كبير.

استغل «حسين» موهبته ووضع الألحان والموسيقى التصويرية في العديد من الأفلام بدءًا من نهاية السبعينيات، كان أبرزها «الكروان له شفايف»، و«ابن مين في المجتمع»، و«ديسكو ديسكو»، و«استاكوزا»، و«اللمبي»، وغيرها.

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كان لـ«حسين» حضور في الأعمال الدرامية، وشارك في مسلسلات «للعدالة وجوه كثيرة»، و«أسلحة دمار شامل»، و«أحزان مريم»، و«مذكرات سيئة السمعة»، وغيرها.

تعرف «حسين» على زوجته «سحر» من خلال إعجابه بها عند رؤيته لها في أحد الإعلانات، ليقرر الارتباط بها وفق ما ذكرته في حوار لها في برنامج «معكم».

تواصل «حسين» مع «سحر» من خلال التعرف على مكان تواجدها بأحد استوديوهات تصوير الفوازير، بعد أن استدل عليها من خلال إحدى الفتيات التي تعمل في الأغاني التي يؤديها.

قام حسين بتأليف العديد من الأغاني منها «العالي عالي يا با»، للفنان محمد منير.

في عام 2014 رحل حسين الإمام عن عمر 63 عاما.

قالت الفنانة سحر رامي إن «حسين» توفي بشكل مفاجئ، وروت: «طلع دخل الحمام افتكرته اتحبس عشان الأوكرة بايظة، فطلعت قلت له أنت يا حسين محبوس في الحمام قال لي أيوة افتحي.. كان مستحمي وبيغسل سنانه وماسك الفرشة في إيده وقال لي أنا دايخ أوي وحاسس أنه هيغم عليا.. يا دوبك سندته لحد السرير ووقع ع السرير ومفيش إلا 3 دقايق.. 3 دقايق راح».