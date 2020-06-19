إيساف يوجه رسالة للفنان حسين أبو حجاج بعد عودته للعمل في ورشة إصلاح كاوتش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري إيساف، رسالة خاصة للفنان حسين أبو حجاج، بعد انتشار العديد من الصور، داخل ورشة إصلاح الكاوتش الخاصة به، والموجودة بمدينة بني مزر في محافظة المنيا.

إيساف، قال في تعليقه على صورته التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “أنا معرفش الخبر ده حقيقي ولا لا لكن إذا كان حقيقي فا أنا أحترمه وأقدره والشغل الحلال ‏عمره ما كان عيب، وربنا يديك الصحة والستر وراحة البال”.

يبلغ أبو حجاج من العمر 66 عامًا، وهو متزوج ولديه 4 أبناء، هشام 32 سنة محاسب بالسعودية ومحمود 30 سنة يعمل بالورشة وبنتين ‏متزوجتين إحداهن مدرسة والثانية ربة منزل‎.‎

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يذكر أن حسين أبو حجاج أهلته ملامحه وتكوينه الجسماني لأداء أدوار الشر أو الحارس الخاص، ولمع مؤخرا في أداء دور “أشرف” ‏بمسلسل “الكبير” بأجزائه الخمسة‎.‎

أبو حجاج يملك في الأساس سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات، وساعده الممثل هاني رمزي على دخول عالم الفن ‏ليقدم سلسلة من الأدوار الصغيرة التي يتم الاعتماد فيها على بنيانه الجسدي الضخم، ومن الأفلام التي شارك بها: “صعيدي في ‏الجامعة الأمريكية”، “الناظر”، “غبي منه فيه”، “زكي شان‎”.‎

وبدأ عمله في مجال التمثيل عام 1997 بمسلسل “عوضين وإمبراطورية عين‎”.