أول جلسة تصوير تجمع إيمان العاصي بابنتها بعد شفائها من «كورونا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة جمعتها بابنتها الوحيدة “ريتاج”، وذلك بعد شفائها من فيروس “كورونا”، والذي أصيبت به مؤخرا.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي بدت خلالها في غاية المرح والسعادة مع ابنتها.

إيمان أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “بنتي وصحبتي وأختي وكل حاجه حلوه في دنيتي مش قادرة افتكر حياتي قبل ما تيجي الدنيا كانت عامله ازاي”.

وأضافت: “هي اللي أمي مش انا اللي أمها طيبة وحنينه عليا أكتر من أي حد تاني في الدنيا صاحبتي اللي بحب احكلها وافضفض وأنا في حضنها هي كفايه عليا في الدنيا دي مش عاوزه حاجه غيرها.. ست البنات”.

وكانت الفنانة إيمان العاصي قد كشفت تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

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إيمان قالت إن نتيجة تحليلها الأولى كانت إيجابية وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.

وأضافت أنها اضطرت لإخلاء منزلها فور علمها بخبر إصابتها بالفيروس، وعزلت نفسها في المنزل لأكثر من أسبوعين، كانت خلالهما لا تتعامل مع أي شخص وتتحدث إلى ابنتها عن طريق مكالمات الفيديو وهي تبكي في فترة تعتبرها صعبة للغاية، مؤكدة أنها بحكم تجربتها تطالب الجميع بعدم الإحباط والخوف في حال تعرضوا للإصابة لأن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا.

وتابعت، أنها عادت لاستئناف حياتها بشكل طبيعي منذ يومين، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع التزامها التام بكافة معايير الوقاية، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن عقب سماعها لشائعات تتردد عن خروجها من المنزل ومخالطتها للآخرين رغم أنها مصابة بالفيروس.

وتحدثت عن الأعراض التي أصابتها وهي فقدان حاستي الشم والتذوق إلى جانب شعور بتكسير في العظام والقيء، وهي الأعراض التي تجاوزتها جميعًا الآن، وأن تحاليلها كلها أكدت أنها أصبحت حالة سلبية، مطالبة مروجي الشائعات بالتوقف عن الحديث عنها ومراعاة أنهم بذلك قد يصيبوا البعض بالخوف من الإفصاح عن إصابتهم بالفيروس خوفًا من النبذ، وهو ما قد يمنع المخالطين للمصابين من إجراء التحليل ونقل العدوى للآخرين.

وأكدت أنها أمضت 8 أيام في العزل بعد معرفتها أن حالتها سلبية، وأنها لم تخالط الآخرين سوى يوم الأحد الماضي وهي متبعة الكثير من إجراءات الوقاية رغم أنها متعافية، وأكدت على استعدادها للتبرع ببلازما الدم اللازمة لعلاج المرضى في المستشفيات بأكبر كمية تسمح بها وزارة الصحة.