مايا دياب: أعيش صراع مع نفسي وكنت أتمنى عدم دخول مجال الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن حياتها الخاصة والمعاناة التي تعيشها وذلك للمرة الأولى، كما كشفت موقفها من الزواج للمرة الثانية.

مابا دياب، قالت خلال لقائها في برنامج “ضحك ولعب وجد” مع محمد قيس، إنها حزينة في حياتها، وتعيش صراعا داخليا مع نفسها لأنها تظهر السعادة دوما وتخفي الحزن داخلها، نظرا لما تفرضه الحياة على الشخص من متاعب، مؤكدة أنها لا ولن تصرح عن أي من هذه المتاعب، سوى للمقربين جدا منها.

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وأضافت، أنها عاشت وجع وقهر، وتمنت لو أنها لم تدخل مجال الفن، وذلك بسبب الضغوط الكثيرة التي تواجه النجم خلال مسيرته الفنية.

و عن إمكانية زواجها وإنجابها مرة أخرى، قالت: “أحب أن أقع في الحب ولكن أفضل أن يكون الشخص واقعا في حبي أكثر”.

من ناحية أخرى قدمت مايا دياب مؤخرا برنامجا من داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها K باسم Side talks with MAYA، واستضافت مايا فيه أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة، وذلك في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم.